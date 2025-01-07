نقل لاعب الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته في الرأس

سجل إمام عاشور هدف النادي الأهلي الثاني في مرمى سموحة في الدقيقة 50، بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات.

وأثار احتفال إمام عاشور الجدل بعد تسجيل الهدف، حيث امسك ببالونة بيضاء ثم نفخها قبل أن يفجرها تحت قدمه.

ويلاقي الأهلي نظيره سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر صدارة جدول تريب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، متفوقا على منافسه الزمالك صاحب الـ14 نقطة.

من ملعب المباراة 🦅 اتفرج على احتفال إمام عاشور الجديد بعد هدفه أمام سموحة 🎈🤩#ONTime_Sports pic.twitter.com/YiQm8WQ6FX — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 7, 2025

ببراعة وبهدوء وثقة 🦅👌 إمام عاشور يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى سموحة #ONTime_Sports pic.twitter.com/feZMcOULp1 — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 7, 2025

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