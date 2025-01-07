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"نفخ بالونة بيضاء وفرقعها".. إمام عاشور يثير الجدل باحتفاله في مباراة الأهلي

05:38 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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سجل إمام عاشور هدف النادي الأهلي الثاني في مرمى سموحة في الدقيقة 50، بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات.

وأثار احتفال إمام عاشور الجدل بعد تسجيل الهدف، حيث امسك ببالونة بيضاء ثم نفخها قبل أن يفجرها تحت قدمه.

ويلاقي الأهلي نظيره سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر صدارة جدول تريب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، متفوقا على منافسه الزمالك صاحب الـ14 نقطة.

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