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بعد نقله للمستشفى.. الأهلي يعلن طبيعة إصابة يحيى عطية الله

05:19 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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كتب - محمد القرش:

أوضح طبيب النادي الأهلي، الدكتور أحمد جاب الله، طبيعة إصابة يحيى عطية الله الظهير الأيسر للفريق.

وقال الطبيب إن يحيى عطية الله لاعب الفريق، تعرض لقطع في الحاجب وكدمة في الوجه وتوجه إلى أحد المستشفيات، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحديد إصابته بشكل دقيق.

وتعرض يحيى عطية الله للإصابة خلال مشاركته مع الفريق في مباراة سموحة المقامة على استاد القاهرة في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز، وتم استبداله باللاعب كريم الدبيس في الدقيقة 33.

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يحيى عطية الله الأهلي الأهلي وسموحة الدوري المصري نتيجة مباراة الاهلى
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