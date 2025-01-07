نقل لاعب الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته في الرأس

"سيحصل على 18 مليون".. مصدر يكشف لمصراوي الوجهة المقبلة لكهربا.. ومايتبقى

كتب - مراسل مصراوي:

شهدت مباراة الأهلي وسموحة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، إصابة يحيى عطية الله الظهير الأيسر للمارد الأحمر.

وخرج اللاعب المغربي في الدقيقة 33 من زمن شوط المباراة الأول، ودخل كريم الدبيس بدلا منه.

وقال مصدر "لمصراوي" إنه تم نقل اللاعب إلى المستشفى بعد إصابة قوية في الرأس.

يُذكر أن النادي الأهلي يتقدم على نظيره سموحة بثنائية نظيفة حتى الآن، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري المصري.

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