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نقل لاعب الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته في الرأس

05:16 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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كتب - مراسل مصراوي:

شهدت مباراة الأهلي وسموحة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، إصابة يحيى عطية الله الظهير الأيسر للمارد الأحمر.

وخرج اللاعب المغربي في الدقيقة 33 من زمن شوط المباراة الأول، ودخل كريم الدبيس بدلا منه.

وقال مصدر "لمصراوي" إنه تم نقل اللاعب إلى المستشفى بعد إصابة قوية في الرأس.

يُذكر أن النادي الأهلي يتقدم على نظيره سموحة بثنائية نظيفة حتى الآن، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري المصري.

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يحيى عطية الله الأهلي الأهلي وسموحة الدوري المصري الاهلي وسموحة
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