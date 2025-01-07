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إصابة يحيى عطية الله خلال مباراة الأهلي وسموحة

05:13 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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    إصابة يحيى عطية الله خلال مباراة الأهلي وسموحة (3)
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كتب - محمد الميموني:

تعرض لاعب الأهلي يحيى عطية الله لإصابة بالدقيقة 30 من عمر مباراة فريقه اليوم الثلاثاء أمام نظيره سموحة.

اللاعب المغربي تعرض للإصابة في كرة مشتركة مع لاعب سموحة لينزل الجهاز الطبي لعلاجه ولكن تم استبداله في النهاية بزميله كريم الدبيس.

وتأتي مباراة اليوم بين الأهلي وسموحة في مؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري.

يذكر أن الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.

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يحيى عطية الله مباراة الأهلي وسموحة كريم الدبيس
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