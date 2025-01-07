شاهد بالفيديو هدف الأهلي الأول في مرمى سموحة.. "أفشة"

كتب- محمد خيري:

نجح الفريق الأول للنادي الأهلي في إحراز الهدف الأول في مرمى سموحة، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليا، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

الهدف الأول للأهلي في مرمى سموحة

جاء الهدف في الدقيقة الأخير من الشوط الأول 45، عن طريق محمد مجدي أفشة، بعد عرضية من الجهة اليسرى من كريم الدبيس على رأس أفشة الذي لعبها بقوة في المرمى.

تشكيل الأهلي في المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحى عطية الله- ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري.

خط الوسط: مروان عطية - أفشة - أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور- وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: يوسف أيمن ومحمود كهربا وعمرو السولية كريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير وسمير محمد وكريم الدبيس ‏وأحمد نبيل كوكا.‏

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