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"سيحصل على 18 مليون".. مصدر يكشف لمصراوي الوجهة المقبلة لكهربا.. ومايتبقى لموافقة الأهلي

04:13 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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    محمود كهربا
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    محمود كهربا
  • عرض 15 صورة
    كهربا وخالد مرتجي
  • عرض 15 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 15 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 15 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 15 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 15 صورة
    محمود كهربا في رحلة السفر
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    محمود كهربا من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    إمام عاشور وكهربا
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    إمام عاشور وكهربا
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    عمر كمال وكهربا
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    احتفال محمود كهربا بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري_1
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    احتفال محمود كهربا بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري1_2
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القاهرة ـ مصراوي:

قال مصدر إن نادي الاتحاد الليبي في مفاوضات متقدمة مع لاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا" لضمه خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن نادي الاتحاد يريد ضم اللاعب لمدة 6 أشهر مقابل حصول كهربا على راتب 350 ألف دولار ـ ما يُقارب 18 مليون جنيه ـ.

وأوضح المصدر أن ما يتبقى لموافقة الأهلي على الصفقة هو وصول خطاب رسمي من النادي الليبي لضم كهربا.

اللاعب صاحب الـ 30 عاماً كان قد شارك مع الأهلي بـ 8 مباريات سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً خلال 310 دقيقة لعب.

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كهربا الاتحاد الليبي الأهلي
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