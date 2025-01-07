متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي وسموحة التي ستنطلق عند الرابعة عصر اليوم الثلاثاء في مؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري.

تشكيل الأهلي لمباراة سموحة

ويبدأ الأهلي مباراة سموحة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحى عطية الله- ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري.

خط الوسط: مروان عطية - أفشة - أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور- وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: يوسف أيمن ومحمود كهربا وعمرو السولية كريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير وسمير محمد وكريم الدبيس ‏وأحمد نبيل كوكا.‏

تشكيل سموحة لمباراة الأهلي

ويبدأ سموحة مباراة الأهلي بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد أشرف

خط الدفاع: بركات حجاج – محمد ربيعة – أبو بكر ليداي - إسلام جابر.

خط الوسط: محمد متولي (كناريا) – محمود صابر – دوكو دودو.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي – حسام حسن – محمد سعيد.

ويحتل الأهلي قبل المباراة المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق سموحة المركز 17 برصيد 5 نقاط.

ملخص مباراة الأهلي وسموحة: