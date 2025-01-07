الأهلي يتصدر الدوري المصري بثنائية في مرمى سموحة

نقل لاعب الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته في الرأس

"نفخ بالونة بيضاء وفرقعها".. إمام عاشور يثير الجدل باحتفاله في مباراة الأهلي

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

تصوير - محمد معروف:

فاز النادي الأهلي على نظيره سموحة بثنائية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 45+3 بعد تمريرة رائعة من كريم الدبيس، وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 50 بتمريرة من حسين الشحات.

تشكيل الأهلي لمباراة سموحة

ويبدأ الأهلي مباراة سموحة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحى عطية الله- ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري.

خط الوسط: مروان عطية - أفشة - أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور- وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: يوسف أيمن ومحمود كهربا وعمرو السولية كريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير وسمير محمد وكريم الدبيس ‏وأحمد نبيل كوكا.‏

تشكيل سموحة لمباراة الأهلي

ويبدأ سموحة مباراة الأهلي بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد أشرف

خط الدفاع: بركات حجاج – محمد ربيعة – أبو بكر ليداي - إسلام جابر.

خط الوسط: محمد متولي (كناريا) – محمود صابر – دوكو دودو.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي – حسام حسن – محمد سعيد.

ويحتل الأهلي قبل المباراة المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق سموحة المركز 17 برصيد 5 نقاط.

ملخص مباراة الأهلي وسموحة:

بدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من الفريقين قبل أن يستحوذ الأهلي نسبيًا على الكرة وشكلّ المحترف المغربي بصفوف الأهلي يحيى عطية الله في الدقيقة 7 خطورة على مرمى سموحة بعدما استحوذ على الكرة من اللاعب أبو بكر ليداي داخل منطقة الجزء ولكن تسديدته في النهاية مرت أعلى العارضة.

وواصل الأهلي السيطرة فأرسل لاعبه حسين الشحات كرة عرضية من يمين الملعب بالدقيقة 10 ولكن لم يستطع وسام أبو علي الوصول لها لتصل سهلة ليد حارس مرمى سموحة.

واستمر الأهلي في التحضير والتمرير لبناء هجمة حتى أرسل لاعبه إمام عاشور كرة عرضية من يمين الملعب في الدقيقة 17 وصلت لزميله رامي ربيعة الذي سدد كرة ضعيفة مرت بجوار المرمى.

وواصل الأهلي الضغط فأرسل لاعبه يحيى عطية الله كرة عرضية من يسار الملعب وصلت لزميله وسام أبو علي الذي سددها قوية بجانب مرمى سموحة بالدقيقة 20 ولكن الحكم احتسب في النهاية تسلل على يحيى عطية الله.



وسدد أكرم توفيق كرة قوية في الدقيقة 24 من خارج منطقة جزاء سموحة ولكنها علت المرمى.



وأرسل يحيى عطية الله كرة عرضية من يسار الملعب حولها زميله وسام أبو علي في الدقيقة 28 هدفًا في شباك سموحة ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بداع وجود مخالفة على وسام أبو علي.



وتعرض يحيى عطية الله لإصابة في الدقيقة 30 بعد كرة مشتركة مع لاعب سموحة ليتم استبداله باللاعب كريم الدبيس في الدقيقة 32.

وحصل فريق الأهلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء سموحة في الدقيقة 36 سددها لاعبه وسام أبو علي بجانب القائم الأيمن للمرمى.



وسدد زميله محمد مجدي "أفشة" كرة أرضية من أمام منطقة جزاء سموحة بالدقيقة 39 ولكنها مرت بجانب المرمى.



وواصل لاعبو الأهلي التسديد فسدد اللاعب وسام أبو علي كرة في الدقيقة 45+1 ولكن ارتطمت في الدفاع وخرجت لركنية ثم سدد في الدقيقة التالية مروان عطية كرة وصلت سهلة لحارس مرمى سموحة.



وتقدم الأهلي عن طريق رأسية من أفشة بعدما وصلته كرة عرضية من يسار الملعب في الدقيقة 45+4.

خروج أشرف داري ونزول كوكا في الدقيقة 46

إمام عاشور يسجل الهدف الثاني للاهلي في الدقيقة 50

دخول أدهم حمادة بدلا من أبو بكر ليادي في الدقيقة 67

دخول محمد سالم بدلا من محمد كناريا في الدقيقة 72

العارضة تحرم محمد سالم من هدف في مرمى الأهلي في الدقيقة 74

بطاقة صفراء لياسر إ‘براهيم في الدقيقة 76

بطاقة صفراء لكريم الدبيس في الدقيقة 79

دخول مصطفى البدري بدلا من عبد الكبير الوادي في الدقيقة 82

انتهاء المباراة بفوز الأهلي على سموحة بهدفين دون رد