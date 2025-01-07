حسام حسن يقود هجوم سموحة أمام الأهلي

أسامة نبيه:لا نقل مواهب أو إمكانيات عن المغرب

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق سموحة، أحمد سامي، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند الرابعة عصر اليوم الثلاثاء في مؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري.

تشكيل سموحة لمباراة الأهلي

ويبدأ سموحة مباراة الأهلي بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد أشرف

خط الدفاع: بركات حجاج – محمد ربيعة – أبو بكر ليداي - إسلام جابر.

خط الوسط: محمد متولي (كناريا) – محمود صابر – دوكو دودو.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي – حسام حسن – محمد سعيد.

ويحتل الأهلي قبل المباراة المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق سموحة المركز 17 برصيد 5 نقاط.

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