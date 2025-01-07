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أسامة نبيه:لا نقل مواهب أو إمكانيات عن المغرب

02:50 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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  • عرض 17 صورة
    الزمالك فيريرا أسامة نبيه
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    أسامة نبيه
  • عرض 17 صورة
    أسامة نبيه
  • عرض 17 صورة
    أسامة نبيه
  • عرض 17 صورة
    أسامة نبيه
  • عرض 17 صورة
    أسامة نبيه
  • عرض 17 صورة
    أسامة نبيه
  • عرض 17 صورة
    أسامة نبيه المدرب السابق للمنتخب
  • عرض 17 صورة
    أسامة نبيه
  • عرض 17 صورة
    أسامة نبيه مدرب المنتخب
  • عرض 17 صورة
    أسامة نبيه
  • عرض 17 صورة
    أسامة نبيه
  • عرض 17 صورة
    أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني
  • عرض 17 صورة
    أسامة نبيه
  • عرض 17 صورة
    أسامة نبيه
  • عرض 17 صورة
    أسامه نبيه المدرب المساعد للمنتخب الوطني
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني لمنتخب الشباب، أسامة نبيه، إن مصر لا تقل عن المغرب في المواهب والإمكانيات.

وأضاف نبيه، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 مساء أمس الإثنين:"هناك لاعبين بمنتخب 2007 يمكنهم اللعب بالمنتخب الأول والشباب ونحتاج لأمور عديدة للتأهل لكأس العالم وللأولمبياد وكل شيء طرحته على اللجنة الفنية لاتحاد الكرة".

وأشار المدير الفني لمنتخب الشباب إلى أن عقده مستمر مع منتخب الشباب حتى أولمبياد 2028 وليس فقط بطولة أفريقيا أو الوصول لكأس العالم:"هذا ما اتفقنا عليه".

وأتم نبيه تصريحاته بالتنويه إلى أنه تولى قبل تدريب منتخب 2005 تدريب منتخب 2007 الذي منحه رؤية كبيرة لهذا القطاع من اللاعبين وأن مصر مليئة بالمواهب.

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أسامة نبيه منتخب الشباب منتخب مصر 2005 اتحاد الكرة
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