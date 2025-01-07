راحة لأساسي الزمالك من المران.. وجاهزية بنتايك للمشاركة في المباريات

كتب- محمد خيري:

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة المصري الأخيرة، راحة من مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة أبوقير للأسمدة المقبلة في كأس مصر.

وفضل الجهاز الفني منح اللاعبين راحة خوفاً من تعرضهم للإجهاد في ظل تلاحم المباريات، على أن ينتظمون في تدريبات الفريق غداً بصورة طبيعية.

وفي المقابل، أنهى المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق، برنامجه العلاجي والتأهيلي، الذي كان يخضع بعدما تعرض من قبل لإصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف.

وشارك محمود بنتايج في جزء من الفقرات الفنية بالكرة، في إطار البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لمشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

كما تماثل محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في منشأ العضلة الأمامية.

وشارك محمد السيد بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

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