تطور مفاجئ بشأن موقف قيادة كولر للأهلي أمام سموحة

كتب- مصراوي:

حضر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، إلى معسكر فريقه استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وسموحة في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وغاب كولر عن مران الفريق الأحمر أمس الإثنين، بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة، ولم يقدر على مغادرة الفراش.

وأكد مصدر داخل النادي الأحمر، أن المدير الفني تواجد منذ قليل في معسكر الفريق، بأحد الفنادق الكبرى، ومنح اللاعبين محاضرة فنية استعدادا للمباراة، رغم معاناته من المران.

وأوضح المصدر، أن كولر مازال يعاني من الإعياء، ولكنه سيقود الفريق فنيا اليوم في مباراة سموحة من على دكة البدلاء.

اقرأ أيضا:

"إيه كل اللي حصل ده؟".. الطيب يوجه رسالة قوية بشأن الأهلي ويستشهد بالزمالك

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري