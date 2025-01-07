الاتحاد السكندري يكشف عن بديل بابا فاسيليو

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تكليف طلعت يوسف بقيادة الفريق بعد إنهاء التعاقد مع القبرصي بابا فاسيليو.

وأشار رئيس نادي الاتحاد، محمد مصيلحي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن طلعت يوسف قيمة و قامة رياضية كبيرة لما له من تاريخ كبير داخل قلعة الشاطبي سواء لاعباً أو مدرباً.

وشدد مصيلحي على أن دعم مجلس إدارة النادى لطلعت يوسف بلا حدود فهو أحد أبناء النادي المخلصين:"نقف بقوة خلف جميع القرارات التي سيتخذها طلعت يوسف لإعادة الانضباط داخل صفوف الفريق".

و من المقرر أن يقود طلعت يوسف تدريبات الفرق اليوم؛ استعداداً للمباراة القادمة أمام نادى زد أف سى على أن يتم الإعلان عن كامل تشكيل الجهاز الفني و الإداري و الطبي لاحقاً.

يذكر أن فريق الاتحاد قد ودع منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام تيم إف سي بهدفين نظيفين.

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