لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
16:00

سموحة

كأس خادم الحرمين الشريفين

التعاون

- -
17:00

القادسية

كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال

- -
19:30

الاتحاد

كأس كاراباو

أرسنال

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

الاتحاد السكندري يكشف عن بديل بابا فاسيليو

01:16 م الثلاثاء 07 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    طلعت يوسف
  • عرض 12 صورة
    طلعت يوسف المدير الفني لفريق أهلي طرابلس
  • عرض 12 صورة
    طلعت يوسف مدرب مصر المقاصة
  • عرض 12 صورة
    طلعت يوسف وإبراهيم عثمان
  • عرض 12 صورة
    طلعت يوسف
  • عرض 12 صورة
    طلعت يوسف
  • عرض 12 صورة
    طلعت يوسف
  • عرض 12 صورة
    طلعت يوسف
  • عرض 12 صورة
    طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد
  • عرض 12 صورة
    خاص.. طلعت يوسف يعلن موافقته على رحيل الغاني فرانسيس عن الاتحاد
  • عرض 12 صورة
    طلعت يوسف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تكليف طلعت يوسف بقيادة الفريق بعد إنهاء التعاقد مع القبرصي بابا فاسيليو.

وأشار رئيس نادي الاتحاد، محمد مصيلحي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن طلعت يوسف قيمة و قامة رياضية كبيرة لما له من تاريخ كبير داخل قلعة الشاطبي سواء لاعباً أو مدرباً.

وشدد مصيلحي على أن دعم مجلس إدارة النادى لطلعت يوسف بلا حدود فهو أحد أبناء النادي المخلصين:"نقف بقوة خلف جميع القرارات التي سيتخذها طلعت يوسف لإعادة الانضباط داخل صفوف الفريق".

و من المقرر أن يقود طلعت يوسف تدريبات الفرق اليوم؛ استعداداً للمباراة القادمة أمام نادى زد أف سى على أن يتم الإعلان عن كامل تشكيل الجهاز الفني و الإداري و الطبي لاحقاً.

يذكر أن فريق الاتحاد قد ودع منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام تيم إف سي بهدفين نظيفين.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

رغم مرضه.. كونسيساو يكتب التاريخ مع ميلان في 7 أيام

طلعت يوسف بابا فاسيليو الاتحاد السكندري محمد مصيلحي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

زيادة الإيجار القديم 15% مارس المقبل.. وإخلاء هذه الوحدات في 2027
لوادر الأهالي.. البترول تكشف سبب انفجار غاز الخانكة وتعلن السيطرة على الحريق