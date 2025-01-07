استعدادا لإعلان رحيله رسميا.. خروج لاعب الأهلي من مباراة سموحة

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور، إن غياب الجنوب افريقي بيرسي تاو غاب عن مران الأهلي أمس الإثنين، وخروجه من قائمة الفريق لمباراة سموحة، استعدادًا لإعلان رحيله إلى الدوري القطري.

وقال الغندور خلال برنامجه على قناة المحور:" الأهلي سيعلن رحيل تاو إلى الدوري القطري ولذلك هو خارج قائمة الفريق لمباراة سموحة اليوم".

وأضاف: "بيرسي تاو انهى كافة التفاصيل الخاصة به مع فريقه الجديد بعدما سمح الأهلي للاعب بالتفاوض مع قطر القطري والخور القطري للانتقال إلى أحدهم، واللاعب حسب ما علمنا فضل الانتقال لنادي قطر قطري".

جدير بالذكر، أن الأهلي يواجه نظيره سموحة في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري