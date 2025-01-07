لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
16:00

سموحة

كأس خادم الحرمين الشريفين

التعاون

- -
17:00

القادسية

كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال

- -
19:30

الاتحاد

كأس كاراباو

أرسنال

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

استعدادا لإعلان رحيله رسميا.. خروج لاعب الأهلي من مباراة سموحة

01:11 م الثلاثاء 07 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 6 صورة
    فريق الأهلي ضد الزمالك (3)
  • عرض 6 صورة
    فريق الأهلي ضد الزمالك (3)
  • عرض 6 صورة
    فريق الأهلي ضد الزمالك
  • عرض 6 صورة
    فريق الأهلي ضد الزمالك (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور، إن غياب الجنوب افريقي بيرسي تاو غاب عن مران الأهلي أمس الإثنين، وخروجه من قائمة الفريق لمباراة سموحة، استعدادًا لإعلان رحيله إلى الدوري القطري.

وقال الغندور خلال برنامجه على قناة المحور:" الأهلي سيعلن رحيل تاو إلى الدوري القطري ولذلك هو خارج قائمة الفريق لمباراة سموحة اليوم".

وأضاف: "بيرسي تاو انهى كافة التفاصيل الخاصة به مع فريقه الجديد بعدما سمح الأهلي للاعب بالتفاوض مع قطر القطري والخور القطري للانتقال إلى أحدهم، واللاعب حسب ما علمنا فضل الانتقال لنادي قطر قطري".

جدير بالذكر، أن الأهلي يواجه نظيره سموحة في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضا:

"إيه كل اللي حصل ده؟".. الطيب يوجه رسالة قوية بشأن الأهلي ويستشهد بالزمالك

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري

الأهلي الغندور أخبار الأهلي النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاتحاد السكندري يكشف عن بديل بابا فاسيليو

إعلان

إعلان

زيادة الإيجار القديم 15% مارس المقبل.. وإخلاء هذه الوحدات في 2027
لوادر الأهالي.. البترول تكشف سبب انفجار غاز الخانكة وتعلن السيطرة على الحريق