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كولر لا يعرف الخسارة.. أبرز 8 معلومات عن مباراة الأهلي وسموحة

12:39 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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    جانب من لقاء الأهلي وسموحة
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كتب- محمد عبدالهادي:

ساعات قليلة تفصلنا عن صدام كروي من العيار الثقيل، يجمع بين فريقي الأهلي ونظيره سموحة، في اللقاء الذي يحتضنه ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الخامس.

ويقدم "مصراوي" أبرز 8 معلومات عن مباراة الأهلي وسموحة كالتالي:

1. القيمة التسويقية لفريق الأهلى تبلغ 30.88 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لسموحة 6 مليون يورو.

2. التقى الأهلي وسموحة من قبل في 29 مباراة، فاز المارد الأحمر في 16 لقاءً، مقابل 4 انتصارات للفريق السكندري، وحضر التعادل بينهما في 9 مواجهات.

3.المدرب السويسري مارسيل كولر لا يعرف الخسارة أمام سموحة في 5 مباريات سابقة منذ توليه قيادة الأهلي في سبتمبر 2022، حيث حقق الفريق تحت قيادته 3 انتصارات وتعادلين.

4. أحمد سامي مدرب سموحة واجه الأهلي من قبل في 11 مباراة، حقق فوزًا وحيدًا وخسر 7 مباريات وتعادل في 3 مواجهات.

5. آخر ظهور للأهلي بالدوري كان مع إنبي وتعادل سلبياً، بينما اخر ظهور لسموحة كان ضد فاركو وخسر بثنائية.

6. يسعى الأهلي لتحقيق الفوز لاستعادة صدارة الدوري المصري، حيث يتواجد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة خلف الزمالك وبيراميدز المتصدرين برصيد 14 نقطة.

7. يغيب عن الأهلي 11 لاعبًا في مباراة اليوم، بينما يغيب عن سموحة 8 لاعبين أبرزهم حارس الفريق الهاني سليمان.

8. يحتل سموحة المركز الـ17 في جدول الدوري المصري برصيد 5 نقاط، حيث فاز في لقاء وحيد وتعادل مرتين وخسر 3 مباريات.

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