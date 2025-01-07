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ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة سموحة وستاد أبيدجان

12:28 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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    عمر كمال عبدالواحد
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    عمر كمال عبد الواحد
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    عمر كمال عبد الواحد (10)
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    عمر كمال عبد الواحد (4)
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    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 14 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 14 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 14 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 14 صورة
    عمر كمال عبد الواحد من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 14 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 14 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 14 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 14 صورة
    عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها الظهير الأيمن بصفوف الأهلي عمر كمال عبدالواحد.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن اللاعب سيغيب لمدة لا تقل عن 10 أيام بعدما تعرض لحادث سيارة تسبب في ورم ركبته ثم عاد للتدريبات قبل أن يشعر بالآم جديدة.

وأوضح المصدر أن عمر كمال خضع لأشعة رنين أثبت إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة وبالتالي سغيب لفترة تصل إلى 10 أيام.

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"عمر سيزيد من متاعب الأهلي خاصة في رحلة كوت ديفوار لمواجهة ستاد أبيدجان لينضم إلى كل من: رضا سليم وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول".

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عمر كمال عبدالواحد الأهلي الأهلي ضد ستاد أبيدجان الأهلي ضد سموحة
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