ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة سموحة وستاد أبيدجان

علاء نبيل: التسنين أزمة تُهدد الكرة المصرية.. وكتبت تقريرًا من 40 ورقة

الاتحاد يُعلن رحيل بابا فاسيليو بعد ما ودع كأس مصر

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها الظهير الأيمن بصفوف الأهلي عمر كمال عبدالواحد.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن اللاعب سيغيب لمدة لا تقل عن 10 أيام بعدما تعرض لحادث سيارة تسبب في ورم ركبته ثم عاد للتدريبات قبل أن يشعر بالآم جديدة.

وأوضح المصدر أن عمر كمال خضع لأشعة رنين أثبت إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة وبالتالي سغيب لفترة تصل إلى 10 أيام.

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"عمر سيزيد من متاعب الأهلي خاصة في رحلة كوت ديفوار لمواجهة ستاد أبيدجان لينضم إلى كل من: رضا سليم وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول".

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

الاتحاد يُعلن رحيل بابا فاسيليو بعد ما ودع كأس مصر