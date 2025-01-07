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نجم الزمالك السابق: أوافق على رحيل زيزو للأهلي

12:26 م الثلاثاء 07 يناير 2025

أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك

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كتب- محمد خيري:

فتح محمد عبدالله، نجم نادي الزمالك السابق، النار على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض بسبب مستوى الفريق منذ توليه المسؤولية الفنية للقلعة البيضاء.

وقال عبدالله في تصريحات على قناة الحدث اليوم: "هناك علامات استفهام على طريقة إدارة جروس لمباراة المصري الماضية، والفريق ظهر بأداء باهت للغاية واللاعبين لم يفهموا طريقة المدير الفني السويسري حتى الآن".

وأضاف: "جروس لم يضع بصمته على الزمالك حتى الآن، والزمالك يُعاني من عدم الربط بين خطوطه".

وأتم تصريحاته: "أرحب برحيل زيزو للأهلي، إذا أراد اللاعب ذلك، والنادي لن يقف على أي لاعب".

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