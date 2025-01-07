الاتحاد يُعلن رحيل بابا فاسيليو بعد ما ودع كأس مصر

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الاتحاد قرار مجلس إدارته برئاسة محمد مصيلحي، بإعفاء المدير الفني القبرصي بابا فاسيليو من الاستمرار بمنصبه هو وجهازه المعاون.

وأوضح نادي الاتحاد السكندري، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي بعد جلسة لمجلس الإدارة امتدت حتى منتصف الليل .

وأشار النادي السكندري إلى أن رئيس مجلس إدارته محمد مصيلحي قد عقد اجتماعاً عند التاسعة من صباح اليوم مع فاسيليو بمقر إقامته لإبلاغه بقرار مجلس الإدارة.

وكان الاتحاد السكندري قد ودع منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام تيم إف سي بهدفين نظيفين.

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