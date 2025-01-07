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علاء نبيل: التسنين أزمة تُهدد الكرة المصرية.. وكتبت تقريرًا من 40 ورقة لرحيل ميكالي

12:03 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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    البرازيلي ميكالي
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    ميكالي
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    ميكالي
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    ميكالي
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    ميكالي
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    روجيرو ميكالي
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    هاني أبو ريدة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني لاتحاد الكرة، علاء نبيل، إن أزمة التسنين تُهدد الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن الملف يتم التنسيق به باتحاد الكرة.

وتطرق نبيل، خلال مداخلة على فضائية أون تايم سبورتس 1 عن رحيل البرازيلي ميكالي من تدريب منتخب الشباب بالإشارة إلى أنه كتب تقريرًا من 40 ورقة يُطالب خلاله برحيل ميكالي:"لو استمر كان من الممكن أن أرحل أنا".

وأشار المدير الفني لاتحاد الكرة، إلى أن وائل رياض هو الأقرب لتدريب منتخب عام 2007.

وأتم نبيل تصريحاته بالتشديد على أن رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة هو المسؤول شخصيًا عن المنتخب الأول.

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علاء نبيل هاني أبو ريدة ميكالي منتخب الشباب رحيل ميكالي
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