"إيه كل اللي حصل ده؟".. الطيب يوجه رسالة قوية بشأن الأهلي ويستشهد بالزمالك

كتب- محمد خيري:

وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب، رسالة قوية، بشأن الأحداث الجارية داخل النادي الأهلي، من توتر في الفترة الأخيرة، بسبب اهتزاز النتائج وتراجع أداء الفريق.

وكتب أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أن يخسر الزمالك، يهرب لاعب من الزمالك، يتفاوض لاعب من الزمالك مع نادى آخر، يتفاوض نادي مع لاعب من الزمالك، تتراجع نتائج الزمالك، جمهور الزمالك اعتاد على هذه الأحداث أن تكون مرتبطة بناديه".

أكمل: "ومع ذلك يزداد حباً وعشقاً وتمسكّاً بناديه وإدارته لينتفض ويعود من جديد ليس بطلاً لدوري أو كأس محلّي، بل بعود بطلاً للقارة على حساب بطل القارة".

أضاف: "لكن أن يحدث كل ذلك للأهلي فنيّاً وإداريّاً وتتوتر العلاقة بين الإدارة والمدرب وبين الإدارة واللاعبين وبين الإدارة والجماهير وبين الإدارة والإعلام الأهلاوي المحب والمؤازر لناديه لا لا لا".

وأوضح: "لم نعتاد على ذلك فالأهلي كبير أفريقياً وسي السيد بطولات افريقيا والأكثر تتويجاً للبطولات، ويشرّف مصر فى كل المحافل الرياضية لكل اللعبات لذلك مهم عودة الاستقرار للنادي وترتيب البيت من جديد لأن اهتزاز الأهلي هو اهتزاز وخلخلة لمفاصل الرياضة المصرية".

وأتم تصريحاته: "نريد عودة الهدوء لأحسن نادي في الكون مثلما عاد الهدوء للزمالك وفاز ببطولة أفريقيا وفاز بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلى ويمتع جماهيره الآن لعباً ونتيجة في انتظار عودة الأهلي إلى مكانه ومكانته الكبيرة".

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