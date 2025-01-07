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"الشناوي أساسيًا".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام سموحة

11:01 ص الثلاثاء 07 يناير 2025
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كتب ـ رمضان حسن:

استقر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سموحة عند الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء في مؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سموحة

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم- يحيى عطية الله- أشرف داري - أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية - أفشة - السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور- وسام أبو علي.

ترتيب الأهلي وسموحة بالدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثالث برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف ومثلها عن الزمالك المتصدر.

ويحتل سموحة المركز الـ 17 قبل الأخير برصيد 5 نقاط.

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