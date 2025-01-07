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"اللي بيحصل مش طبيعي".. الحضري يوجه رسالة نارية بما يحدث مع الشناوي

10:50 ص الثلاثاء 07 يناير 2025
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    محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر_1
  • عرض 13 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 13 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 13 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 13 صورة
    محمد الشناوي من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    محمد الشناوي من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
  • عرض 13 صورة
    محمد الشناوي في الطائرة
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    إمام عاشور ومحمد الشناوي
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    محمد الشناوي من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا2
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    إمام عاشور ومحمد الشناوي
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كتب- محمد خيري:

وجه عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر والنادي الأهلي السابق، رسالة قوية يدعم خلالها محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأحمر.

وتعرض محمد الشناوي، لانتقادات قوية خلال الفترة الماضية، وتحديدا عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري، التي خسرها الأحمر، بهدف دون رد، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب عصام الحضري عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "يا شناوي ما يهزك ريح‏، محمد الشناوي واحد من أفضل حراس المرمى الذين مروا على تاريخ النادي الأهلي، والكرة المصرية، والطبيعي أن لكل جواد كبوة".

وأوضح: "لكن اللي مش طبيعي إن في ناس بتستنى أي حاجة وتبدأ تشغَّل لجانها، واللي بيحصل مع الشناوي متعمَّد ومقصود".

وأتم تصريحاته: "‏من إمتى يتم محاسبة لعيبة الأهلي بالقطعة؟! وده مش لاعب عادي ده قائد الفريق، ‏تاني وتالت ورابع، وما يحدث مع الشناوي متعمَّد وبيلعبوا على الناحية النفسية له".

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الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي عصام الحضري الشناوي محمد الشناوي
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