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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري

10:35 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

فريق النادي الأهلي

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كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره سموحة اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، بين الأهلي وسموحة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

وتنقل مباراة الأهلي وسموحة، عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، التي خصصت قناة "أون تايم سبورتس 1"، لنقل المباراة مباشرة.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، هو يحتل المركز الثالث في بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 نقطة جمعهم من 6 مباريات، فاز في 3 وتعادل في مثلهم، فيما يأتي فريق سموحة في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب برصيد 5 نقاط.

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