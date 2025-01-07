لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
16:00

سموحة

كأس خادم الحرمين الشريفين

التعاون

- -
17:00

القادسية

كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال

- -
19:30

الاتحاد

كأس كاراباو

أرسنال

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

هل تُقرب إقامة زوجة أكرم توفيق بقطر اللاعب من الانضمام لنادي الشمال القطري؟

01:36 ص الثلاثاء 07 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (5)
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (4)
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (3)
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (2)
  • عرض 13 صورة
    زوجة أكرم توفيق من إحدى مباريات الأهلي
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (1)
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (8)
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (7)
  • عرض 13 صورة
    زوجة أكرم توفيق
  • عرض 13 صورة
    زوجة أكرم توفيق
  • عرض 13 صورة
    ستوري زوجه أكرم توفيق
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يمتلك لاعب خط الوسط أكرم توفيق عرضًا قويًا من نادي الشمال لضمه لصفوفه كلاعب حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن أكرم يمتلك عرضًا أيضًا للتجديد مع الأهلي ولكن كان يُفضل اللاعب العرض القطري؛ إذ أن زوجته الثانية تُقيم هناك.

وكان مصدر في النادي الأهلي قد قال في تصريحات سابقة لمصراوي: "أكرم أبلغنا خلال الجلسة التي تمت في حضور وكيله بأن الأولوية بالنسبة له هي البقاء في الأهلي ونحن نقدر ذلك ولكن علمنا أن أكرم توفيق لديه عرضًا من الشمال القطري لضمه حرًا في نهاية الموسم لكنه لم يبلغنا بذلك خلال اجتماعنا معه".

وتابع المصدر ذاته:" وعلمنا أيضا أنه أغلق هذا العرض مؤقتا لرغبته في الاستمرار مع الأهلي وهذا أمر نقدره وسنحاول ترضيته وتقريب وجهات النظر بين اللاعب والنادي لكن هذا سيتم في حدود المبالغ التي نراها مناسبة فنيا لأكرم ومن وجهة نظرنا فقط ولن نرضخ لأية شروط".

وأتم المصدر بالنادي الأهلي تصريحاته: "هناك جلسات مكثفة ستتم خلال أيام بين محمد رمضان المدير الرياضي، وعدد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي لمعرفة مطالبهم المادية وسيقوم برفع تقرير بهذه المطالب للخطيب ولجنة التخطيط".

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

تقيم في قطر.. قصة زوجة أكرم توفيق الثانية (صور)

زوجة أكرم توفيق الثانية أكرم توفيق مفاوضات الأهلي مع أكرم توفيق مفاوضات الشمال القطري مع أكرم توفيق الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان