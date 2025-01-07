هل تُقرب إقامة زوجة أكرم توفيق بقطر اللاعب من الانضمام لنادي الشمال القطري؟

يمتلك لاعب خط الوسط أكرم توفيق عرضًا قويًا من نادي الشمال لضمه لصفوفه كلاعب حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن أكرم يمتلك عرضًا أيضًا للتجديد مع الأهلي ولكن كان يُفضل اللاعب العرض القطري؛ إذ أن زوجته الثانية تُقيم هناك.

وكان مصدر في النادي الأهلي قد قال في تصريحات سابقة لمصراوي: "أكرم أبلغنا خلال الجلسة التي تمت في حضور وكيله بأن الأولوية بالنسبة له هي البقاء في الأهلي ونحن نقدر ذلك ولكن علمنا أن أكرم توفيق لديه عرضًا من الشمال القطري لضمه حرًا في نهاية الموسم لكنه لم يبلغنا بذلك خلال اجتماعنا معه".

وتابع المصدر ذاته:" وعلمنا أيضا أنه أغلق هذا العرض مؤقتا لرغبته في الاستمرار مع الأهلي وهذا أمر نقدره وسنحاول ترضيته وتقريب وجهات النظر بين اللاعب والنادي لكن هذا سيتم في حدود المبالغ التي نراها مناسبة فنيا لأكرم ومن وجهة نظرنا فقط ولن نرضخ لأية شروط".

وأتم المصدر بالنادي الأهلي تصريحاته: "هناك جلسات مكثفة ستتم خلال أيام بين محمد رمضان المدير الرياضي، وعدد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي لمعرفة مطالبهم المادية وسيقوم برفع تقرير بهذه المطالب للخطيب ولجنة التخطيط".

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