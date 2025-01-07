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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

09:00 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

فريق الأهلي

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تقام اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات نستعرض أبرزها خلال السطور التالية:

مباريات الدوري المصري

04:00 ـ الأهلي vs سموحة ـ القناة الناقلة: أون تايم

مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

05:00 ـ التعاون vs القادسية ـ القناة الناقلة: ssc sport.

07:30 ـ الهلال vs الاتحاد ـ القناة الناقلة: ssc sport.

مباريات كأس كاراباو

10:00 ـ أرسنال vs نيوكاسل ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD.

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين موعد مباراة الأهلي وسموحة الأهلي ضد سموحة موعد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين
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