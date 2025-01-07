"أحدهم خاص بالزمالك".. 3 أهداف للأهلي مُثيرة من مواجهة سموحة

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يستضيف فريق الأهلي نظيره سموحة عند الرابعة عصر اليوم الثلاثاء في مؤجلة من الجولة الخامسة للدوري المصري.

ويدخل الأهلي المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق سموحة المركز 17 قبل الأخير برصيد 5 نقاط.

وسيكون أمام رجال كولر عدة أهداف مُثيرة من مواجهتهم لفريق سموحة:

1) صدارة الأهلي للدوري بدلاً من الزمالك

فوز الأهلي بالمباراة سيرفع رصيده إلى النقطة 15 ليتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن الزمالك الذي سيعود للمركز الثاني وكذلك نقطة عن بيراميدز الذي سيعود للمركز الثالث مما سيُشعل صراع المنافسة على صدارة الدوري مُبكرًا.

2) أزمة للأهلي في الدوري

خسارة الأهلي للمباراة ستضعه في أزمة خاصة بعد خسارة مباراته الماضية التي كانت مع مستضيفه شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا لذا سيسعى لاعبو الأهلي للفوز للعودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى.

3) نتائج سلبية للأهلي في الدوري

فقط الأهلي 6 نقاط خلال 6 مباريات خاضها بالموسم الجاري من الدوري؛ إذ انتهت آخر مباراة له بالدوري بتعادل سلبي أمام إنبي؛ إذ كان الأخير أقرب للفوز بعدما أضاع لاعبه كالوشا ركلة جزاء بالدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وهو ما يضع تحديًا أمام المدير الفني للأهلي كولر ولاعبيه لوقف النزيف المُبكر للنقاط في الدوري.

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