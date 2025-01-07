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يتقدمهم القائد.. نهاية حقبة 8 لاعبين في الأهلي صيف 2025

09:10 ص الثلاثاء 07 يناير 2025
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    بيرسي تاو
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    أكرم توفيق لاعب الأهلي
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    يحيى عطية الله
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    يحيى عطية الله
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    رامي ربيعة لاعب الأهلي
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    ياسر إبراهيم يحتفل بالفوز بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلي
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كتب- محمد خيري:

يعاني النادي الأهلي من أزمة في الفترة الحالية، في ظل انتهاء عقود 8 لاعبين مع الفريق الكروي الأول، بنهاية الموسم الحالي صيف 2025.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في حسم ملف تجديد بعض هؤلاء اللاعبين، في ظل الاحتياج الشديد لجهودهم، ويتقدمهم القائد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

وهناك لاعبين أيضا يبحث النادي الأهلي، عن عدم استمرارهم مع الفريق، في ظل ارتفاع عقودهم المالية وأيضا عدم القناعة بقدراتهم الفنية وهم الجنوب أفريقي بيرسي تاو الذي يحصل على مقابل مادي كبير، ويوسف أيمن الذي سيتم إنهاء إعارته وعودته لناديه الدحيل القطري لعدم ظهوره بمستوى جيد.

8 لاعبين تنتهي عقودهم مع الأهلي:

وينشر موقع مصراوي، أسماء 8 لاعبين تنتهي عقودهم مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي صيف 2025.

1- محمد الشناوي

2- أكرم توفيق

3- رامي ربيعة

4- ياسر إبراهيم

5- حمزة علاء

6- بيرسي تاو

7- نهاية إعارة يوسف أيمن

8- نهاية إعارة يحيى عطية الله

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الأهلي الشناوي أخبار الأهلي النادي الأهلي انتهاء عقود لاعبي الأهلي بيرسي تاو أكرم توفيق
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