10 صور ترصد حضور لاعبي كرة القدم لعزاء والدة تريزيجيه

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وسط حضور عدد كبير من المعزين في والدة لاعب منتخب مصر والريان القطري محمود حسن الشهير بتريزيجيه بمدينة كفر الشيخ غاب نجوم الكرة عن الحضور سواء في الجنازة أو في العزاء.

وتقدم أحمد حسن، لاعب نادي كفر الشيخ السابق، والمدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي، وشقيقه محمد شقيقي تريزيجيه استقبال المعزين من خلال سرادق أقيم أمام منزل الأسرة بمدينة كفر الشيخ

وغاب عن الجنازة والعزاء لاعب المنتخب تريزيجيه بسبب ظروف سفره إلى قطر قبل وفاة والدته بساعات بعدما كان متواجدًا بين أفراد أسرته خلال الساعات الماضية لمرافقة والدته خلال وضعها على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بالمستشفى التي كانت تُعالج فيه بعد حصوله على إجازة قصيرة من إدارة نادي الريان القطري للاطمئنان عليها.

وفي الوقت الذي غاب فيه نجوم الكرة في مصر لكن هناك لاعبون سابقون من أبناء كفر الشيخ قد حضروا العزاء والجنازة في مقدمتهم حمادة العش لاعب نادي كفر الشيخ السابق، ووالد مدافع الأهلي السابق أحمد العش، وعبدالفتاح عبدالرازق، لاعب منتخب السويس السابق، والمدير الفني الحالي لفريق الكرة الأول بنادي كفر الشيخ.

كما حضر علاء عيسى، لاعب نادي بلدية المحلة السابق، وطلحة راغب، لاعب نادي بلدية المحلة، وانبي السابق، والذي تصدر مشهد استقبال المعزين مع شقيقي تريزيجيه، ومحمد ترمس، لاعب نادي كفر الشيخ ومنتخب سلطنة عمان للصم والبكم السابق.

وشهد عزاء والدة تريزيجيه مساندة المحاسب عبدالحميد مصطفى، رئيس نادي كفر الشيخ، ومجدي الزواوي، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على فريق الكرة لشقيقي تريزيحيه خلال العزاء باستقبالهما للمعزين معهما.

وكان لاعب منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم لنادي الريان القطري، محمود حسن تريزيجيه، أعلن عن وفاة والدته اليوم الإثنين

ونشر تريزيجيه عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "أمي في ذمة الله، الله يرحمك يا أمي".

يذكر أن تريزيجيه قد انتقل إلى فريق الريان القطري مع بداية الموسم الجاري 2024/25 قادما من طرابزون التركي على سبيل الإعارة.

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موعد وصول تريزيجيه لحضور عزاء والدته - خاص