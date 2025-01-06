الزمالك يرفض مد الانتقالات الشتوية للكرة الطائرة .. ما علاقة الأهلي بالأمر؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة الطائرة يُطالبه بعدم مد فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وشدد الزمالك، عبر خطاب رسمي أرسله اليوم الإثنين لاتحاد الطائرة، على رفضه التام بمد فترة القيد، مطالبًا بالالتزام بالفترة التي تم تحديدها سابقًا وإخطار الأندية بها وهي من 2025/1/1 حتى 2025/1/8.

وعلل الزمالك طلبه لترسية لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الأندية المصرية ولوقوف الاتحاد على مسافة واحدة من جميع الأندية المصرية.

ويأتي ذلك في وقت وافق به مجلس إدارة الأهلي على رحيل ثنائي فريقه لكرة الطائرة عبدالله عبدالسلام وأحمد صلاح مما يجعله في حاجة لتدعيم صفوفه قبل غلق فترة الانتقالات.

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