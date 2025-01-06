20 صورة لمران الزمالك قبل مواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر

ظهر كريم فؤاد الجناح الأيمن بالنادي الأهلي في تدريبات ناديه لأول مرة منذ غياب قارب الخمسة أشهر.

وأدى اللاعب صاحب الـ25 عامًا تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية.

وكان كريم فؤاد قد أُصيب في أغسطس الماضي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال مباراة سموحة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره سموحة عند الرابعة عصر يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات الدوري.

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20 صورة لمران الزمالك قبل مواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر