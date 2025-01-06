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بعد غياب قرابة 5 أشهر.. الظهور الأول لكريم فؤاد بتدريبات الأهلي

11:04 م الإثنين 06 يناير 2025
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    كريم فؤاد بتدريبات الأهلي
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ظهر كريم فؤاد الجناح الأيمن بالنادي الأهلي في تدريبات ناديه لأول مرة منذ غياب قارب الخمسة أشهر.

وأدى اللاعب صاحب الـ25 عامًا تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية.

وكان كريم فؤاد قد أُصيب في أغسطس الماضي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال مباراة سموحة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره سموحة عند الرابعة عصر يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات الدوري.

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كريم فؤاد تدريبات الأهلي موعد مباراة الأهلي وسموحة
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