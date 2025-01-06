موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يواجه الأهلي نظيره سموحة يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً، حيث تُنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.

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