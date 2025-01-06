تردد قنوات أون تايم سبورت
كتب ـ محمد الميموني:
يواجه الأهلي نظيره سموحة يوم غد الثلاثاء 7 يناير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.
ونعرض لكم تردد قنوات أون تايم سبورت التي ستنقل المباراة:
-تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.
-معدل استقطاب القناة: "V".
-معدل ترميز القناة: 27500.
-معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
-الجودة: HD.
-تردد آخر للقناة: 11747.
-معدل ترميز القناة: 27500.
-معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
-استقطاب القناة: أفقي.
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