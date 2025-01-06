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تردد قنوات أون تايم سبورت

11:00 م الإثنين 06 يناير 2025

الأهلي

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كتب ـ محمد الميموني:

يواجه الأهلي نظيره سموحة يوم غد الثلاثاء 7 يناير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

ونعرض لكم تردد قنوات أون تايم سبورت التي ستنقل المباراة:

-تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

-معدل استقطاب القناة: "V".

-معدل ترميز القناة: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

-الجودة: HD.

-تردد آخر للقناة: 11747.

-معدل ترميز القناة: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

-استقطاب القناة: أفقي.

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