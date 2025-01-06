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20 صورة لمران الزمالك قبل مواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر

11:00 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك قبل مواجهة أبو قير
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك قبل مواجهة أبو قير
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك قبل مواجهة أبو قير (5)
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك قبل مواجهة أبو قير (6)
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك قبل مواجهة أبو قير (7)
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك قبل مواجهة أبو قير (8)
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك قبل مواجهة أبو قير
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك قبل مواجهة أبو قير
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك قبل مواجهة أبو قير
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك قبل مواجهة أبو قير
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك قبل مواجهة أبو قير
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك قبل مواجهة أبو قير
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كتب ـ محمد الميموني:

خاض لاعبو فريق الزمالك مساء اليوم الإثنين تحت قيادة المدير الفني السويسري جروس تدريباتهم؛ استعدادًا لمواجهة مباراة أبو قير للاسمدة في منافسات كأس مصر موسم 2024/25.

ويواجه الزمالك نظيره أبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من كأس مصر.

وتقام المباراة في تمام الساعة 2:30عصراً وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت.


يذكر أن الزمالك قد تعادل في آخر مبارياته مع المصري البورسعيدي أمس الأحد ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024/25.

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الزمالك مران الزمالك أبوقير للأسمدة
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