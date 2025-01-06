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بث مباشر مباراة إنتر وميلان في نهائي السوبر الإيطالي

09:59 م الإثنين 06 يناير 2025

إنتر وميلان

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كتبت ـ نهى خورشيد:

يُقام مساء اليوم الإثنين نهائي السوبر الإيطالي بين فريقي إنتر وميلان؛ إذ تستضيفه العاصة السعودية الرياض، على أرضية ملعب الأول بارك.

وكان الروسونيري حجزه مقعده في نهائي السوبر الإيطالي، بعد فوزه على يوفنتوس بهدفين لهدف في دور النصف النهائي.

على الجانب الآخر، تأهل النيراتزوري عقب تخطيه نظيره أتلانتا بهدفين دون رد.

ويتصدر الإنتر قائمة أكثر الأندية تتويجاً بكأس السوبر الإيطالي برصيد 8 ألقاب، يليه منافسه اليوم ميلان برصيد 7ألقاب.

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إنتر ضد ميلان نهائي السوبر الإيطالي إنتر وميلان
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