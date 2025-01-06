أشقاؤه يتصدرون المشهد في غيابه.. 25 صورة من عزاء والدة تريزيجيه في كفر

كتبت ـ نهى خورشيد:

تحدث محمود حسن "تريزيجيه" نجم الريان القطري ومنتخب مصر عن لقطة تقبيل قدم والدته خلال حفل زفافه؛ وعن دورها في مشواره الكروي.

وقال محمود حسن تريزيجيه في تصريحات سابقة عبر برنامج "صاحبة السعادة" :"دي حاجة الناس شايفها إيه اللي أنت عملته، إزاي واحد سعره 15 مليون دولار يعمل كده".

وأضاف:"بس أنا أمي دي مافيش مرة أدخل البيت إلا لما أبوس رجلها، مافيش يوم في حياتي يعدي كده".

وتابع حديثه:"أصعب يوم في حياتي لما جيت احترفت أمي، جات تعيش معايا في القاهرة وسابت أخواتي وكل حاجة، كان طبعا أصعب حاجة اتأثرت بيا أوي".

وأتم:"فطبعا أمي دي أي حاجة اعملها مش هقدر أوفي يوم من هي عملته معايا، الشباب ماحدش يعرف قيمة مامته بس لما يجي يتجوز هيعرف قيمتها".

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