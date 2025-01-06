موعد وصول تريزيجيه لحضور عزاء والدته - خاص

أشقاؤه يتصدرون المشهد في غيابه.. 25 صورة من عزاء والدة تريزيجيه في كفر

كتب ـ ضياء علي جوهر:

كشف مصدر عن موعد وصول المحترف المصري بصفوف الريان القطري محمود حسن "تريزيجيه" إلى كفر الشيخ لحضور عزاء والدته.

موعد حضور تريزيجيه لحضور عزاء والدته

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن اللاعب سيصل خلال الساعات القليلة المقبلة؛ لحضور العزاء.

وأكدت مصادر مقربة من أسرة اللاعب الدولي في وقت سابق من اليوم لمصراوي أن تريزيحيه كان متواجدًا بين أفراد أسرته خلال الساعات الماضية لمرافقة والدته خلال وضعها على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بالمستشفى التي كانت تُعالج فيه بعد حصوله على إجازة قصيرة من إدارة نادي الريان القطري للاطمئنان على والدته.

سبب غياب تريزيجيه عن عزاء والدته

وقالت المصادر القريبة من أسرة تريزيجيه إنه غادر مسقط رأسه كفر الشيخ أمس الأحد متجهًا إلى قطر وذلك قبل وفاة والدته والتي وافتها المنية في صباح اليوم الإثنين.

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أشقاؤه يتصدرون المشهد في غيابه.. 25 صورة من عزاء والدة تريزيجيه في كفر الشيخ