أشقاؤه يتصدرون المشهد في غيابه.. 25 صورة من عزاء والدة تريزيجيه في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تصدر شقيقا لاعب منتخب مصر ونادي الريان القطري محمود حسن الشهير بتريزيجيه مشهد عزاء والدتهم بمسقط رأسهم مدينة كفر الشيخ.

واستقبل أحمد حسن، لاعب نادي كفر الشيخ السابق والمدرب العام للفريق الأول للكرة، وشقيقه محمد المعزين بمساندة وتواجد أعضاء مجلس إدارة نادي كفرالشيخ.

يأتي ذلك في ظل غياب نجوم الكرة عن الحضور إلى كفر الشيخ سواء في تشييع الجنازة أو في العزاء عقب الإعلان عن وفاة والدة تريزيجيه فيما حضر لتقديم واجب العزاء عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، والجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي تقدمهم عبدالفتاح عبدالرازق، المدير الفني للفريق.

و حضر بعض من نجوم الكورة السابقين أبناء محافظة كفر الشيخ تقدمهم علاء عيسى، لاعب نادي بلدية المحلة السابق، وطلحة راغب، لاعب نادي بلدية المحلة، وانبي السابق، وغيرهم من نجوم الكرة السابقين.

سبب غياب تريزيجيه عن جنازة والدته

أما لاعب المنتخب تريزيجيه فكشفت مصادر مقربة من أفراد أسرته لمصراوي عن مغادرته مسقط رأسه مدينة كفر الشيخ عصر أمس الأحد متجهًا إلى قطر بعد فترة إجازة حصل عليها من إدارة نادي الريان القطري للاطمئنان على والدته خلال وضعها على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بالمستشفى التي كانت تعالج فيه وذلك قبل وفاتها بساعات.

جنازة والدة تريزيجيه

وشيّع أهالي كفر الشيخ، في وقت سابق من اليوم، جنازة والدة لاعب منتخب مصر والريان القطري محمود حسن الشهير بتريزيجيه والتي وافتها المنية بعد صراع مع المرض.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على والدة تريزيجيه من مسجد التنعيم المجاور للمقابر الجديدة بمنطقة غرب كفر الشيخ فيما تقدم الجنازة أبناء الراحلة أحمد حسن، لاعب نادي كفر الشيخ السابق والمدرب العام الحالي للفريق الأول للكرة، وشقيقه محمد، وأفراد الأسرة وأقارب واصدقاء أشقاء تريزيحيه.

وفاة والدة تريزيجيه

وكان تريزيجيه، قد أعلن عن وفاة والدته اليوم الإثنين عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" بتدونيته: "أمي في ذمة الله، الله يرحمك يا أمي".

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