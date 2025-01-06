الأهلي يكشف موعد سفره لمواجهة ستاد أبيدجان

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، محمد رمضان، عن موعد سفر الفريق إلى دولة كوت ديفوار لمواجهة ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي سيحل ضيفًا على نظيره ستاد أبيدجان عند السادسة من مساء يوم السبت المقبل على ملعب فيليكس بواني، بالعاصمة الإيفوارية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

موعد سفر الأهلي إلى كوت ديفوار لمواجهة ستاد أبيدجان

وقال محمد ـ عبر تصريحات رسمية ـ إن الفريق سيطير إلى كوت ديفوار، يوم الخميس المقبل الموافق 11 يناير الجاري؛ استعدادًا لمواجهة ستاد أبيدجان.

وأوضح النادي الأهلي أن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، سيُسافر إلى كوت ديفوار ‏صباح الأربعاء للترتيب لسفر البعثة، وإنهاء الترتيبات الخاصة بالرحلة من إقامة ‏وانتقالات ومعاينة ملعب التدريب، في إطار توفير الأجواء اللازمة للفريق قبل المباراة؛ إذ يترأس البعثة محمد الدماطي.

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس المتصدر، فيما يتذيل فريق ستاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة.

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