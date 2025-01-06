لماذا غاب تريزيجيه عن جنازة وعزاء والدته في كفر الشيخ؟

أشقاؤه يتصدرون المشهد في غيابه.. 25 صورة من عزاء والدة تريزيجيه في كفر

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشفت مصادر مقربة من أفراد أسرة لاعب منتخب مصر ونادي الريان القطري محمود حسن الشهير بتريزيحيه، اليوم الإثنين، عن أسباب غياب اللاعب عن جنازة وعزاء والدته والتي وافتها المنية بعد صراع مع المرض.

وأكدت المصادر لمصراوي أن تريزيحيه كان متواجدًا بين أفراد أسرته خلال الساعات الماضية لمرافقة والدته خلال وضعها على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بالمستشفى التي كانت تُعالج فيه بعد حصوله على إجازة قصيرة من إدارة نادي الريان القطري للاطمئنان على والدته.

وقالت المصادر القريبة من أسرة تريزبجيه إنه غادر مسقط رأسه كفر الشيخ أمس الأحد متجهًا إلى قطر وذلك قبل وفاة والدته والتي وافتها المنية في صباح اليوم الإثنين.

وكان لاعب منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم لنادي الريان القطري، محمود حسن تريزيجيه، أعلن عن وفاة والدته اليوم الإثنين

ونشر تريزيجيه عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "أمي في ذمة الله، الله يرحمك يا أمي".

يذكر أن تريزيجيه قد انتقل إلى فريق الريان القطري مع بداية الموسم الجاري 2024/25 قادما من طرابزون التركي على سبيل الإعارة.

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