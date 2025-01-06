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"عودة كهربا وغياب تاو".. قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

08:40 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 26 صورة
  • عرض 26 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 26 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 26 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 26 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة
  • عرض 26 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة
  • عرض 26 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة
  • عرض 26 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة
  • عرض 26 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة
  • عرض 26 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة
  • عرض 26 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة
  • عرض 26 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة
  • عرض 26 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة
  • عرض 26 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة
  • عرض 26 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة
  • عرض 26 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة
  • عرض 26 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة
  • عرض 26 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة
  • عرض 26 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة
  • عرض 26 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة
  • عرض 26 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة
  • عرض 26 صورة
    مران الأهلي (6)
  • عرض 26 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة
  • عرض 26 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة
  • عرض 26 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة
  • عرض 26 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة
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كتبت ـ نهى خورشيد:

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلى، بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، القائمة الأساسية للاعبين لخوض مباراة سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

عودة كهربا لقائمة الأهلي لمباراة سموحة

وضمت قائمة الأهلي، بحسب بيان رسمي صادر عن النادي اليوم الإثنين، 22 لاعبًا؛ إذ شهدت عودة محمود عبد المنعم "كهربا" وغياب بيرسي تاو.

قائمة الأهلي لمباراة سموحة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: يوسف أيمن، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، إمام عاشور، عمر الساعي، أحمد نبيل “كوكا”، كريم وليد.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم “كهربا”، وسام أبو علي، حسين الشحات، سمير محمد.

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سموحة غدًا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري، والمقرر لها في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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