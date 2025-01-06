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إمام عاشور يظهر بـ "نيولوك" جديد بعد إثارته الجدل بـ "ستوري"

07:50 م الإثنين 06 يناير 2025
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    إمام عاشور بالسكسوكة في مران الأهلي
  • عرض 3 صورة
    إمام عاشور بالسكسوكة في مران الأهلي
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كتبت ـ نهى خورشيد:

ظهر إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنيو لوك جديد خلال المران الختامي للقلعة الحمراء؛ استعداداً لمواجهة سموحة في الدوري.

ونشر الحساب الرسمي للأحمر صورة لإمام عاشور بالسكسوكة خلال مشاركته في مران اليوم الإثنين.

وكان عاشور أثار جدل متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي بعدما كتب عبر ستوري حسابه الشخصي:"حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن قال فينا، ما ليس فينا ونسب إلينا ما لم نفعله، وتجاوز في حقنا وأنكر ما فعلنا من خير، حسبنا الله فيمن آذانا، حسبنا الله فيمن تبلى علينا وافترى، حسبنا الله فيمن تحدث عنا بكل سوء، ومن فعل معنا ما يطفينا، حسنا الله في من كذب علينا ومن أدعي أننا ظالمون".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سموحة غداً الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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