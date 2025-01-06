"كولر غاب".. 25 صورة ترصد استعدادت الأهلي لمباراة سموحة

أحمد ياسر ريان يبدأ التأهيل بعد الإصابة القوية أمام الأهلي

إمام عاشور يظهر بـ "نيولوك" جديد بعد إثارته الجدل بـ "ستوري"

كتب ـ محمد الميموني:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الاثنين التدريب الأخير قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري الممتاز.

وغاب المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر، عن تدريب الفريق لظروف صحية.

ويواجه الأهلي نظيره سموحة غد الثلاثاء 7 يناير ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً على ستاد القاهرة الدولي وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة بينما يحتل سموحة المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط فقط.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا



