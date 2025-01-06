أحمد ياسر ريان يبدأ التأهيل بعد الإصابة القوية أمام الأهلي

كتبت ـ نهى خورشيد:

شهد المران الجماعي للبنك الأهلي اليوم عودة مهاجم الفريق أحمد ياسر ريان، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مباراة الأهلي بالدوري.

واكتفى أحمد ياسر ريان خلال مران البنك اليوم بالجري منفردًا حول الملعب، ليبدأ مرحلة التأهيل بعد إصابته بكسر في الترقوة.

وكان ريان قد تعرض للإصابة في الدقيقة 37 من الشوط الأول خلال مباراة البنك الأهلي أمام الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري، ليخرج محمولًا على نقالة ويخضع لعملية جراحية ناجحة.

وفي سياق متصل، استئناف البنك الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها في 11 يناير الجاري على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

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