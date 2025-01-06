الأهلي يُعلن سبب غياب كولر عن التدريبات

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كتب ـ محمد الميموني:

أعلن النادي الأهلي سبب غياب المدير الفني السويسري لفريقه الأول لكرة القدم مارسيل كولر عن مران الأهلي اليوم الإثنين.

وقال أحمد جاب الله، طبيب فريق الأهلي، عبر بيان رسمي نشرته حسابات الأهلي، إن مارسيل كولر غاب عن المران الختامي اليوم استعاداً لمباراة سموحة في بطولة الدوري بسبب تعرضه لوعكة صحية ونزلة معوية".

وأتم جاب الله تصريحاته بقوله:"كولر تناول الأدوية والعلاج اللازم، وتجري متابعته على مدى الساعات القادمة، لتقييم حالته وتحديد موقفه من التواجد في مباراة سموحة المقرر لها الرابعة عصر غد".

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثالث برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق سموحة المركز 17 برصيد 5 نقاط.

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