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الأهلي يُعلن سبب غياب كولر عن التدريبات

06:47 م الإثنين 06 يناير 2025
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر من تدريبات الأهلي اليوم
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    تعليمات من كولر للاعبي الأهلي (2)
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    كولر
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر في الطائرة لرحلة جنوب أفريقيا
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كتب ـ محمد الميموني:

أعلن النادي الأهلي سبب غياب المدير الفني السويسري لفريقه الأول لكرة القدم مارسيل كولر عن مران الأهلي اليوم الإثنين.

وقال أحمد جاب الله، طبيب فريق الأهلي، عبر بيان رسمي نشرته حسابات الأهلي، إن مارسيل كولر غاب عن المران الختامي اليوم استعاداً لمباراة سموحة في بطولة الدوري بسبب تعرضه لوعكة صحية ونزلة معوية".

وأتم جاب الله تصريحاته بقوله:"كولر تناول الأدوية والعلاج اللازم، وتجري متابعته على مدى الساعات القادمة، لتقييم حالته وتحديد موقفه من التواجد في مباراة سموحة المقرر لها الرابعة عصر غد".

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثالث برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق سموحة المركز 17 برصيد 5 نقاط.

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مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي غياب كولر عن مران الأهلي مارسيل كولر يتعرض لوعكة صحية
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