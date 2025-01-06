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طارق حامد ينتظم في تدريبات ضمك بعد تعافيه من الإصابة

06:19 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    لاعب ضمك السعودي طارق حامد
  • عرض 7 صورة
    طارق حامد
  • عرض 7 صورة
    طارق حامد
  • عرض 7 صورة
    طارق حامد
  • عرض 7 صورة
    طارق حامد
  • عرض 7 صورة
    طارق حامد
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كتبت ـ نهى خورشيد:

انتظم النجم المصري طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، في التدريبات الجماعية لناديه السعودي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ضمك عبر منصة "إكس" لقطات من مران الفريق اليوم استعداداً لمواجهة الرائد، وظهر خلالها طارق حامد بعد تعافيه بشكل نهائي من الإصابة الأخيرة.

وأشارت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية عن اقتراب عودة حامد إلى صفوف الزمالك، ولكن يرتبط اللاعب بعقد مع فريقه لنهاية الموسم الحالي.

يذكر أن طارق حامد تعرض لإصابة في الركبة مع بداية الموسم الكروي الجديد في السعودية.

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