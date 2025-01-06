الأهلي ينعى والدة محمود تريزيجيه

كتب ـ محمد الميموني:

نعى النادي الأهلي اليوم الإثنين 6 يناير، محمود حسن تريزيجيه اللاعب السابق للفريق في وفاة والدته.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي النعي التالي: "محمود خطيب والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى الكابتن محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي السابق، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته التي وافتها المنية اليوم".

واختتم الأهلي النعي: "داعين المولي عزل وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".