لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

نوتينجهام فورست

كأس السوبر الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:00

ميلان

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

3 0
14:30

المقاولون العرب

دوري القسم الثاني-أ

السكة الحديد مودرن

1 1
14:30

بلدية المحلة

جميع المباريات

إعلان

الأهلي ينعى والدة محمود تريزيجيه

06:11 م الإثنين 06 يناير 2025

النادي الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

نعى النادي الأهلي اليوم الإثنين 6 يناير، محمود حسن تريزيجيه اللاعب السابق للفريق في وفاة والدته.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي النعي التالي: "محمود خطيب والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى الكابتن محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي السابق، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته التي وافتها المنية اليوم".

واختتم الأهلي النعي: "داعين المولي عزل وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

محمود تريزيجيه والدة تريزيجيه الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* بعد انتشاره في الصين.. كل ما تريد معرفته عن فيروس HMPV
بالأرقام.. مصر تستعد لإنتاج 120 ألف سيارة هذا العام: تعرف على أنواعها