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لافيينا ينجح في ضم مدافع الأهلي السابق

06:00 م الإثنين 06 يناير 2025
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  • عرض 5 صورة
    أحمد شديد قناوي لاعب نادي سموحة
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    احمد شديد قناوي
  • عرض 5 صورة
    أحمد شديد قناوي
  • عرض 5 صورة
    أحمد شديد قناوي
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كتبت ـ نهى خورشيد:

نجحت إدارة نادي لافيينا في التعاقد مع أحمد شديد قناوي مدافع النادي الأهلي الأسبق؛ لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر حساب لافيينا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الإثنين: "نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة محمود الأسيوطي في التعاقد مع أحمد شديد قناوي ظهير أيسر النادي الأهلي والمصري والسكة الحديد السابق".

يذكر أن نادي لافيينا خرج من منافسات بطولة كأس مصر، بعد السقوط أمام سيراميكا كليوباترا بثلاثية دون رد في دور 32 من عمر المسابقة.

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