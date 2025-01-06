نعي الأصدقاء وقصص الدعم.. وفاة والدة تريزيجيه لاعب الأهلي السابق (تغطية خاصة)

طارق حامد ينتظم في تدريبات ضمك بعد تعافيه من الإصابة

شهد صباح اليوم الإثنين الموافق 6 يناير 2025، وفاة والدة محمود حسن تريزيجيه اللاعب السابق للأهلي والحالي للريان القطري.

واستقبل تريزيجيه التعازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من اصدقائه الذين تقدمهم سعد سمير المدافع السابق بالنادي الأهلي.

وننشر الروابط التالية حرصا منا على موافاتكم بمقدمي الدعم لتريزيجيه، ومدى قوة الرابط بينه وبين والدته:

وفاة والدة محمود حسن تريزيجيه

أعلن لاعب الفريق الأول لكرة القدم لنادي الريان القطري، محمود حسن تريزيجيه، عن وفاة والدته اليوم الإثنين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

سعد سمير يقدم التعازي لمحمود تريزيجيه في وفاة والدته

نعى سعد سمير، نجم دفاع النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، زميله في الفريق محمود حسن "تريزيجيه" في وفاة والدته، التي وافتها المنية اليوم الإثنين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أمي هي السبب في كل شيء".. كيف شكلت والدة تريزيجيه شخصيته؟

خيّم الحزن على تريزيجيه بعد وفاة والدته اليوم الاثنين 6 يناير 2025، فقد كانت تمثل له أكثر من مجرد دعم عاطفي، بل كانت مصدرًا أساسيًا للقوة في مسيرته الكروية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"دعت لي وتحققت دعوتها".. قصة دعم والدة تريزيجيه له من الأهلي حتى الريان

تعتبر علاقة لاعب كرة القدم المصري محمود حسن تريزيجيه بوالدته واحدة من أعمق العلاقات العاطفية في حياته، حيث كانت والدته تشكل جزءًا أساسيًا من دعمه النفسي والمعنوي طوال مسيرته الرياضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اتحاد الكرة ينعى محمود تريزيجيه في وفاة والدته

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم التعازي، في وفاة والدة اللاعب الدولي محمود تريزيجيه، التي وافتها المنية صباح اليوم الإثنين، في خبر مفجع للاعب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا