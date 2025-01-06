مصدر لمصراوي: انتقال لاعب الأهلي للسويحلي الليبي

كتب - رمضان حسن:

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على رحيل لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة الطائرة، أحمد صلاح، إلى فريق السويحلي الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن أحمد صلاح لاعب طائرة الأهلي وقع للسويحلي لمدة 6 أشهر.

وأوضح المصدر أن اللاعب ينتظم في تدريبات الفريق الليبي خلال 48 ساعة، ليلحق بزميله عبد الله عبد السلام.

وقال المصدر إن صفقة أحمد صلاح كلفت للفريق الليبي 130 ألف دولار للنادي الأهلي.

وكان قد تعاقد السويحلي مع لاعب طائرة الأهلي، عبد الله عبد السلام، رسميا منذ أيام لمدة 6 أشهر أيضًا.

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