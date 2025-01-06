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كاف يعلن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري الأبطال

04:03 م الإثنين 06 يناير 2025

لاعبو فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد طاقم حكام مباراة ساجرادا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت 11 يناير الجاري، على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، في إطار دور المجموعات.

ويدير اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

ويراقب المباراة، أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

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فريق بيراميدز مباراة بيراميدز وساجرادا دوري الأبطال
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